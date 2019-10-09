134 удара ножом нанес саратовский студент подруге детства

Обвиняемый признал вину и продемонстрировал следствию на месте преступления, как именно наносил смертельные удары.

Еще 20 сентября в Саратове произошло зверское убийство. Студент Саратовской государственной юридической академии жестоко убил подругу детства при помощи ножа.

Расследование продолжается и сегодня Следственный комитет региона опубликовал фото с места преступления, где убийца на кукле показывает сотрудникам правоохранительных орган, как именно он убил девушку.

Тело убитой было обнаружено в подъезде одного из домов по улице Вишневой в Саратове. В том же подъезде полиция задержала молодого человека — он сидел на лестнице весь в крови, сообщает издание Версия Саратов.

На данный момент главный мотив убийства по версии следствия — денежный долг. Убитая, якобы, задолжала парню 2 тыс. 300 рублей, за что тот с ней и расправился.

Обвиняемый признался, что совершил убийство сознательно.

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