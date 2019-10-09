В ДТП под Вологдой погибли представители местной власти

В ДТП под Вологдой погибли представители местной власти
Водитель КамАЗ не пострадал. Фото: УГИБДД по Вологодской области

Авария под Вологдой унесла жизни четырех человек: водителя и троих чиновников.

Вчера утром 8 октября в Шескинском районе произошла авария, в ходе которой столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль Renault Logan, который выехал на встречную полосу для обгона. Водитель машины не смог закончить маневр и влетел в КамАЗ.

Столкновение было очень сильным: легковой автомобиль отбросило в кювет, затем он загорелся, а на бампере грузовой машины осталась вмятина.

Погибли три представителя местной власти: руководительница отдела сельского хозяйства района Светлана Смирнова, руководительница сектора профилактики коррупционных правонарушений отдела муниципальной службы Ольга Романова и руководительница отдела по управлению имуществом Мариам Смирнова. Также погиб водитель автомобиля Максим Цветков.

Администрация Череповецкого района выражает свои соболезнования родным и близким погибших.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

вологда дтп
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