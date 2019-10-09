Микроавтобус снес автомобиль и оторвал у него колесо

Микроавтобус снес автомобиль и оторвал у него колесо
Фото: сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" социальной сети ВКонтакте

Очередное ДТП в Петербурге: столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

Около получаса назад поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль марки Peugeot. Во время столкновения Peugeu потерял колесо, у него отлел бампер и крыло.

Об аварии сообщила подписчица сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети ВКонтакте.

На снимках видно, как разные составные части машины разлетелись по дороге, сам автомобиль примкнул к тротуару.

Пострадавших нет.

Ранее GazetaSPB сообщила, что из автомобиля юриста украли круглую сумму денег.

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