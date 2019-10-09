В центра Петербурга юриста обокрали на круглую сумму

Из Cadillaca, который принадлежит молодому гражданину Таджикистана исчезли 200 тысяч рублей.

Стало известно о происшествии, случившемся в самом центре Санкт-Петербурга: неизвестные украли двести тысяч рублей из автомобиля 22-летнего молодого человека родом из Таджикистана. Сообщается, что Cadillac был припаркован у здания Театра юного зрителя, который находится в доме номер 48 по проспекту Загородный.

Молодой человек рассказал, что все произошло вчера вечером 8 октября, он видел у автомобиля двоих неизвестных. Возможного похитителя пострадавший описал как человека в капюшоне и очках, с наушником, а скрывался он, по словам молодого человека, на автомобиле Infinity. Кроме пропавших 200 тысяч рублей, никаких повреждений машины и пропаж не обнаружено. Так парень описал произошедшее в своем заявлении полиции, которое составил ночью с 8 на 9 октября.

По словам пострадавшего, он является сотрудником Адвокатской консультации и оказывает бесплатную юридическую помощь. Детали происшествия уточняются.

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