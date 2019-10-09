На рейсе из Красноярска в Москву умер пассажир

Из-за плохого самочувствия пассажира лайнер вынужденно сел в Омске, но пассажир скончался еще в полете.

Вчера 8 октября на борту самолета, совершавшего рейса авиакомпании «Сибирь» Красноярск — Москва один из пассажиров почувствовал себя плохо, поэтому лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту города Омск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

К моменту приземления на посадочной полосе самолет ожидал реанимобиль с медиками. Сразу после посадки пассажира отправили к ним, однако помощь уже не потребовалась, он скончался в полете. Врачи предполагают, что скончавшийся чувствовал себя плохо еще до полета.

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