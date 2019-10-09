В центре Петербурга насмерть сбили мужчину

Пешехода сбили в самом центре города на пересечении Грибоедова и Гороховой.

Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии: около часа назад легковой автомобиль сбил пешехода на пересечении набережной канала Грибоедова и Гороховой. От полученных травм пешеход скончался ан месте.

Известно, что автомобиль Toyota, за рулем которого находился 53-летний водитель, врезался в BMW, который вел мужчина 35 лет. В результате столкновения Toyota вылетела на тротуар и сбила пешехода, мужчину в возрасте 56 лет, он погиб.

Информацию и фото с места происшествия предоставила подписчица сообщества «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург| Питер Онлайн | СПб» социальной сети ВКонтакте.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Детали происшествия выясняются.

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