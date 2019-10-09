В Петербурге мужчина обокрал приятельницу несколько раз

В Петербурге мужчина обокрал приятельницу несколько раз
Осужденный признал свою вину. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

Мужчина втерся в доверие к женщине и неоднократно похищал и продавал ее личные вещи.

В Санкт-Петербурге мужчина использовал доверительные отношения, а затем постепенно начал красть и продавать ее имущество. Прокуратура Адмиралтейского района завела уголовное дело против Тагира Магомаева. Он обвиняется в мошенничестве и краже с причинением значительного ущерба и похищении личных документов, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Так, в ходе суда стало известно, что в июле прошлого года Тагир Магомаев предложил потерпевшей, с которой они были приятелями, отремонтировать ее автомобиль. Для ремонта мошенник попросил также и документы на машину. Затем попросил другого своего приятеля, который также ничего не знал, помочь продать автомобиль на «Авито». Продажа машины составила ущерб потерпевшей в 200 тысяч.

Затем в декабре прошлого года мужчина украл из дома потерпевшей ее личные документы: свидетельство о смерти, о заключении брака, о праве на наследство.

Подсудимый полностью признал свою вину. Октябрьский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее GazetaSPB сообщила, что экс-служащим ФСБ могут запретить выезд из страны в течение пяти лет после ухода в отставку.

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