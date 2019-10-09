Экс-служащим ФСБ могут запретить выезд из страны

Еще пять лет после завершения службы бывшие сотрудники ведомства не смогут покинуть территорию России, если новый законопроект будет принят.

Во вторник 8 октября прошло заседание Госдумы, на котором профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками порекомендовал депутатам нижней палаты проголосовать в первом чтении за новый законопроект, предложенный комитетом. Он предполагает запрет на выезд из страны экс-служащих Федеральной службы безопасности (ФСБ) на период до 5 лет с момента ухода в отставку.

Законопроект был поддержан в первом чтении, его дальнейшая судьба будет решаться 17 октября.

Автором законопроекта является глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, он рассказал, почему новый законопроект нужен. По словам политика, он будет вступать в силу в случаях, если экс-служащий может подвергнуться опасности за территорией России. К примеру, стать жертвой «недружелюбных действий» со стороны иностранных служб. Также в опасности заграницей, по словам Пискарева, могут оказаться те, кто на службе занимался вопросами пресечения наркотрафика, борьбы с поставками оружия и терроризмом.

Ранее GazetaSPB сообщила о прогнозе Всемирного банка касательно российского и мирового экономического роста.