Всемирный банк пророчит России еще меньший экономический рост

Всемирный банк пророчит России еще меньший экономический рост
Мировая экономика снижает темпы роста. Фото: Pixabay

В новом прогнозе ожидаемый в начале лета рост на 1,2% теперь упал до 1%.

Международная финансовая организация Всемирный банк провела новый анализ, по его данным составлен прогноз. Пересмотренный прогноз пророчит России еще более медленный рост ВВП. Специалисты объяснили это очень малым количеством инвестиций, продолжением экономических санкций и загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщалось в докладе Всемирного банка.

В противовес этому есть расчеты экспертов российского Министерства экономического развития, они утверждают, что за 2019 год будет прирост ВВП на 13 процента.

Россия не единственная в числе стран с понижающимися темпами экономического развития по мнению Всемирного банка. Ведомство сообщает, что понижение роста экономики наблюдается и будет происходить во всей мировой экономике: в 2019 году рост составит не 2,6 процента, а 2,5, сообщают специалисты организации.

Ранее GazetaSPB сообщила, что ученые заставили гигантскую молекулу быть в двух местах одновременно.

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