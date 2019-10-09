Ученые вновь заставили молекулу быть в двух местах одновременно

Ученые вновь заставили молекулу быть в двух местах одновременно
Исследования продолжаются. Фото: Pixabay

Квантовая суперпозиция по прежнему не нашла полного объяснения и задает загадки ученым со всего мира. В новом эксперименте участвовала огромная молекула.

Учены-физики из Венского университета провели новый эксперимент в попытках более полноценно объяснить квантовую суперпозицию, рассказывает издание Машины и Механизмы.

Квантовая суперпозиция — это физическое явление в ходе которого один и тот же объект может находиться в двух места в одно и то же время. Ученые объяснили это явление, решив, что каждая из частиц, бактерий, в том числе люди и планеты, являются волнами. Волна всегда занимает в космосе не одно, а несколько мест. Соответственно любой отрезок материи тоже может занимать несколько мест одновременно.

Исследователи уже делали успешные эксперименты в этой области, но в них участвовали очень маленькие объекты. В этот раз ученые из Венского университета выбрали в качестве подопытной гигантскую молекулу.

Молекулу, в составе которой находится 2 тысячи атомов, заставили находиться в двух местах одновременно.

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