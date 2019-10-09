Магистранты из Калининграда создали нейросеть для подбора персонала

Технология будет разрабатываться и дальше. Фото: Pixabay

Технология будет разрабатываться и дальше. Фото: Pixabay

Студенты из БФУ им. И. Канта представили свое изобретение — нейросеть, способную просматривать резюме и выявлять закономерности, присутствующие в трудовой истории кандидатов.

Группа студентов из Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта создали программу, которая основывается на технологии нейросети, она способна подобрать лучших кандидатов на работу, а в частности на государственную службу, сообщила пресс-служба университета.

Программный комплекс получил название «Роскандидат» — это сервис, который способен провести анализ кандидата на работу. Так, программа детально проанализирует каждого кандидата, по таким параметрам, как аффилированность, изучит все социальные сети соискателя и проверит, имеются ли судимости и задолженности.

Студенты рассказали, что в основе их изобретения — математическая модель, которая обучила нейронную сеть. Помимо исследования резюме программа выявит закономерности в трудовой истории кандидата, которые на первый взгляд неуловимы. А в будущем разработка поможет предсказать поведение человека на работе, основываясь на данных его опыта.

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