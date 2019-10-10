Синявинская птицефабрика научилась производить яйца без антибиотиков

Синявинская птицефабрика научилась производить яйца без антибиотиков
За 2018 год на фабрике было произведено 1,32 млрд яиц. Фото: pixabay

В АО «Синявинское» появилась возможность производства яиц без антибиотиков благодаря внедрению новой технологии с сентября этого года.

Как сообщает АБН, компания получила право на маркировку собственной продукции товарным знаком «Без антибиотиков» еще в сентябре. Наличие такой маркировки говорит о том, что птицефабрика обеспечена высоким уровнем гигиены и ветеринарно-санитарными мероприятиями. Кроме того, маркировка «Без антибиотиков» предполагает чистоту продукта, а также то, что фабрика не применяет антибиотики для стимулирования роста животных.

Отметим, что Синявинская птицефабрика лидирует среди производителей яиц в СЗФО. За 2018 год на фабрике было произведено 1,32 млрд яиц.

Ранее GazetaSPb сообщала, что производство крафтового пива в России оказалось под угрозой запрета.

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Синявинская птицефабрика научилась производить яйца без антибиотиков
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