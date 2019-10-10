Смольный отложил строительство путепровода в Купчино

Смольный отложил строительство путепровода в Купчино
Проект транспортной развязки в Купчино. Фото: КРТИ

В Петербурге в очередной раз отложили строительство путепровода через ж/д пути в створе улиц Орджоникидзе и Димитрова. Его строительство должно было завершится еще в 2015 году.

Как сообщает АБН, распоряжение о подготовке проекта по планировке территории для размещения транспортной развязки с путепроводом в Купчино отменено городским комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Указывается, что отмена распоряжения связана с истечением срока действия документа.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) уточнили, что отмена распоряжения необходима для продления сроков разработки проекта. Ее должны завершить в третьем квартале следующего года.

Развязка, связывающая Фрунзенский и Московский районы, была запланирована в Генплане города еще на 2011-2015 годы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург и РЖД отремонтируют Цимбалинский путепровод.

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