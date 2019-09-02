Петербург и РЖД отремонтируют Цимбалинский путепровод

Петербург и РЖД отремонтируют Цимбалинский путепровод
Соглашение заключили в целях обеспечения развития ж/д инфраструктуры на участке Петербург - Колпино. Фото: pixabay

Соглашение о реконструкции Цимбалинского путепровода было подписано между Правительством Санкт-Петербурга и РЖД. Об этом сообщил действующий губернатор города Александр Беглов.

Проект по реконструкции Цимбалинского путепровода будет реализован в течение трех лет. Стоимость работ оценивается в 4,5 млрд рублей, их Смольный и РЖД поделят поровну. Участок железной дороги пройдет под четырехполосным автомостом. По нему пойдут электро- и пригородные поезда по маршруту Петербург — Москва.

Соглашение заключили в целях обеспечения развития ж/д инфраструктуры на участке Петербург — Колпино, а также для повышения пропускной способности улично-дорожной сети города.

Ранее GazetaSPb сообщала, что застройщик Glorax Development выкупил у РЖД участок на Лиговском. Пока неясно, что компания сделает с территорией — участок расположен в промзоне, а девелопер специализируется по жилым комплексам.

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Петербург и РЖД отремонтируют Цимбалинский путепровод
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