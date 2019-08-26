Застройщик Glorax Development выкупил у РЖД участок на Лиговском

Застройщик Glorax Development выкупил у РЖД участок на Лиговском
РЖД взяла участок в долгосрочную аренду до 2054 года. Фото: Лиговский пр., 240. Google.Maps

Пока неясно, что компания сделает с территорией — участок расположен в промзоне, а девелопер специализируется по жилым комплексам.

Застройщик Glorax Development получит активы РЖД на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга. Участок в 5,3 га обошелся компании в 519,7 млн рублей.

Сейчас на территории Лиговского проспекта, д. 240 расположены ж/д пути, складские пристройки и инженерная инфраструктура, сообщает сайт Российского аукционного дома. Пока неизвестно, что застройщик намерен сделать с появившемся у него участком. РЖД оформила территорию в долгосрочную аренду до 2054 года — всего речь идет о 27,5 га, но пока что с молотка ушли только 5 гектаров.

Сейчас участок относится к промзоне — там можно разместить здания пищевой или легкой промышленности, но для строительства жилых зданий или бизнес-центров потребуется поменять статус территории.

Glorax Development появилась в 2014 году как часть Glorax Group, и в 2017 году вошла в топ-5 застройщиков Петербурга. Специализация компании — жилые и коммерческие объекты.

Ранее GazetaSPb сообщила, что РЖД продает землю под застройку во Фрунзенском районе Петербурга.

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