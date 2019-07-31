РЖД продает землю под застройку в Петербурге

Территория оформлена РЖД в долгосрочную аренду до 2054 года. Фото: pixabay

Территория оформлена РЖД в долгосрочную аренду до 2054 года. Фото: pixabay

ОАО «Российские железные дороги» намерено продать крупный участок земли во Фрунзенском районе Петербурга.

Торги по продаже собственности РЖД пройдут в конце лета текущего года, сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Начальная цена лота оценивается пости в 520 млн рублей. На продаваемом участке земли находится 36 объектов недвижимого и движимого имущества (ж/д пути, производственные и складские постройки и инженерная инфраструктура). Участок площадью 27,5 га расположен на Лиговском проспекте, 240.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова отмечает, что первоначальная цена лота может вырасти до 1,5 млрд рублей.

Территория оформлена РЖД в долгосрочную аренду до 2054 года. После приобретения зданий, новый владелец станет полноправным владельцем данного участка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сократился объем инвестиций в недвижимость.