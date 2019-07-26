В Петербурге сократился объем инвестиций в недвижимость

По словам одного из экспертов Colliers International, второе полугодие ожидается более результативным. Фото: pixabay

По словам одного из экспертов Colliers International, второе полугодие ожидается более результативным. Фото: pixabay

За первые шесть месяцев 2019 года общий объем инвестиций на рынке недвижимости составил 172 млн долларов, что в три раза меньше, чем за тот же период в прошлом году.

В целом по стране инвестиции в существующую недвижимость за первое полугодие текущего года упали в два раза в годовом сопоставлении. В Санкт-Петербурге одной из основных причин снижения инвестиций стало сокращение в два с половиной раза в жилищные участки — до 100 млн долларов против 249 млн долларов за полугодие в 2018 году. Об этом сообщили эксперты компании Colliers International.

Эксперты считают, что спад активности можно было ожидать. За первые 6 месяцев текущего года сделки по приобретению активов коммерческой недвижимости в Северной столице составили 57 млн долларов. В офисном секторе самым крупным приобретением стала покупка холдингом «Империя» бизнес-центра на Большой Морской улице.

По словам одного из экспертов Colliers International, второе полугодие ожидается более результативным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд.