«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд

«Группа ЛСР» Андрея Молчанова за первое полугодие продала 368 тыс. м2 недвижимости (включая парковочные места) на 38 млрд рублей.

Год назад за январь-июнь «Группа ЛСР» продала на 10 тыс. м2 меньше — 358 тыс. м2. В денежном выражении объем продаж 2019 года вырос на на 6%.

Из общего объема проданного в этом году жилья половину «Группа ЛСР» реализовала в Петербурге — 176 тыс. м2 общей стоимостью 18 млрд рублей. Это на 15% меньше, чем год назад, в натуральном выражении и на 8% меньше в стоимостном. В Москве компания продала 96 тыс. м2 жилья на сумму 16 млрд рублей, прирост в метраже составил 28%, в деньгах — 40%.

За II квартал «Группа ЛСР» продала в Петербурге 90 тыс. м2 жилья на 9 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Максим Соколов покинул пост гендиректора «Группы ЛСР»