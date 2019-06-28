Максим Соколов покинул пост гендиректора «Группы ЛСР»

Экс-министр транспорта России Максим Соколов досрочно снят с должности генерального директора ПАО «Группа ЛСР». Об этом стало известно по итогам годового собрания акционеров компании.

Кресло гендиректора девелоперской «Группы ЛСР» занял ее основатель Андрей Молчанов. Соколов остался в компании на должности первого заместителя гендиректора.

С марта 2016 года по апрель 2019-го Молчанов был президентом Национального объединения строителей.

«В связи с тем, что Андрей Молчанов недавно завершил свою деятельность на посту президента Национального объединения строителей, у нас появилась возможность интенсивнее задействовать его в оперативном руководстве компанией», – заявил председатель Совета директоров «Группы ЛСР» Дмитрий Гончаров.

Максиму Соколову 50 лет, он является выпускником экономического факультета СПбГУ.

С 2012 по 2018 год он возглавлял Минтранс РФ. На посту министра транспорта Соколова заменил его первый заместитель Евгений Дитрих.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что группа ЛСР поможет достроить ЖК «Охта модерн».