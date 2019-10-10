Петербуржцы и жители Ленобласти все чаще платят за проезд картой

Чаще оплачивают в кассах, мобильными приложениями пока пользуются редко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Чаще оплачивают в кассах, мобильными приложениями пока пользуются редко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Более 22% всех проездных билетов Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) оплачивают при помощи карты.

Специалисты из СЗППК провели анализ, который показал, что в сентябре этого года пассажиры компании более 1,3 миллиона проездных билетов оплати безналично с помощью банковских карт, это число составило более 22% от всех поездок.

Кроме того, эксперты сообщили, что анализ прошедших девяти месяцев 2019 года, начиная с января, выявил, что в этом году при помощи карт проезд оплачивали на 87% чаще, чем в прошлом 2018 году, сообщает пресс-служба СЗППК.

При этом уточняется, что наиболее часто пассажиры оплачивают билеты картой в кассах. Но приобрести и оплатить билет банковской карточкой можно также при помощи мобильного приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Также тестируется услуга оплаты проезда картой в пути следования.

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