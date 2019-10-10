Присяжные оправдали генерала ФСБ, обвинявшегося в краже ₽25 млн

Также состав присяжных оправдал остальных четырех обвиняемых.

Жюри присяжных Второго Западного окружного военного суда (раньше Московский окружной военный суд) полностью оправдало четырех участников нашумевшего дела о хищении свыше ₽25 миллионов у Федерального государственного предприятия (ФГУП) «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» и покушении на лишение жизни военного следователя Александра Паутова.

В то же время присяжные оценили вину пятого фигуранта дела как доказанную. Виновным признан гражданин России и Соединенных Штатов Америки Олег Грищенко, но только по одному из эпизодов — воспрепятствование предварительному расследованию. Его признали оправданным в совершении покушения на убийство, рассказал изданию Buisness FM адвокат Олега Грищенко Дмитрий Ульянов.

Также член Московской коллегии адвокатов «РОСАР» сообщила, что присяжные заседатели удалились для обсуждения в час дня, а вернулись в зал суда после восьми вечера и ответили на все 34 вопроса суда.

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