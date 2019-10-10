В Екатеринбурге аварийно сел Ан-12

Аэропорт Кольцово закрыт на время после аварийной посадки военного самолета.

Сегодня в четверг, 10 октября, в Екатеринбурге военный самолет Ан-12 был вынужден аварийно приземлится в аэропорту Кольцово. Причиной стало повреждение шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли уральского региона.

Сообщается, что по причине прибытия военного судна аэропорт Кольцово временно закрыли, рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Также авиакомпания сообщила, что по причине закрытия аэропорта произойдет задержка некоторых рейсов: Екатеринбург — Москва, Екатеринбург — Ереван. Авиарейс Сочи — Екатеринбург запланировал посадку на запасном аэродроме.

Известно, что на борту АН-12 находилось более десяти человек, никто не пострадал. В аэропорту ведутся работу по возобновлению планового авиасообщения.

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