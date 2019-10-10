Девочка 12-ти лет из Украины отказалась от своего ребенка

Ребенок будет отправлен в детский дом. Фото: Pixabay

Ребенок будет отправлен в детский дом. Фото: Pixabay

Двенадцатилетняя девочка родом из города Ровно в Украине родила ребенка и отказалась от него.

Руководитель поп делам детей Андрей Мищень сообщил, что девочка отказалась от малыша сразу же после того, как выписалась из больницы, передает РадиоТрек.

Также специалист уточнил, что новорожденный имеет серьезные проблемы со здоровьем и требует особого ухода. Через некоторое время малыша направят в детский дом.

Молодая мама проживает в Закарпатской области, поэтому решается вопрос о перенаправлении ребенка в больницу Закарпатья, поделилась заместитель главного врача по неонатологии Ровенского областного перинатального центра Галина Ковалева.

Сообщается, что девочка не посещала место регистрации. Также известно, что семья несовершеннолетней мамы проживает фактически на помойке. Врачи рассказали, что она не понимала ни украинского, ни русского языка.

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