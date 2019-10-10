Полиция задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске

Полиция задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске
Задержанный будет отправлен на родину. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

25-летний парень взят под стражу.

Вчера, 9 октября, на 67 километре КАД автодороги А-118 полицейский наряд остановил легковой автомобиль «Шевроле Нива» для проверки документов.

За рулем машины был молодой человек 25-лет родом из среднеазиатской республики, не имеющий регистрации.

После проверки документов сотрудники полиции выяснили, что отсутствие регистрации — не единственное правонарушение этого молодого человека. Оказалось, что на родине он объявлен в федеральный розыск, потому что является подсудимым и обвиняемым в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина задержан и взят под стражу. В органы республики направлена информация о его поимке.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Петербурге неизвестная представилась сотрудницей собеса и обокрала пенсионерку на 130 тысяч рублей.

ленобласть
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