Полиция ищет женщину, укравшую 130 тысяч у пенсионерки

Полиция ищет женщину, укравшую 130 тысяч у пенсионерки
Полиция ищет обманщицу. Фото: Pixabay

В Петербурге грабительница представилась работницей собеса.

Вчера, 9 октября, в полицию за помощью обратилась пенсионерка, женщине 92 года, она сообщила, что на днях к ней в квартиру .находящуюся по проспекту Луначарского во Всеволожском районе города пришла женщина, представилась сотрудницей собеса.

Затем злоумышленница похитила из квартиры пенсионерке 130 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества и разыскивает преступницу.

Ранее GazetaSPB сообщила, что две россиянки задушили насильника зарядкой от телефона.

кража санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит»: Малком перенес операцию в Финляндии
Женское супергеройское кино, возможно, снимет Marvel
В Невском районе задержали пьяного водителя «Яндекс.Такси» без прав
Полиция задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске
В дома Центрального района вернулся свет
Полиция ищет женщину, укравшую 130 тысяч у пенсионерки
Смольный отложил строительство путепровода в Купчино
Петербурженка выжила после падения из окна на газон