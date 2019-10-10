Полиция ищет женщину, укравшую 130 тысяч у пенсионерки

В Петербурге грабительница представилась работницей собеса.

Вчера, 9 октября, в полицию за помощью обратилась пенсионерка, женщине 92 года, она сообщила, что на днях к ней в квартиру .находящуюся по проспекту Луначарского во Всеволожском районе города пришла женщина, представилась сотрудницей собеса.

Затем злоумышленница похитила из квартиры пенсионерке 130 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества и разыскивает преступницу.

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