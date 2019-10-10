Россиянки задушили насильника зарядкой от телефона

Россиянки задушили насильника зарядкой от телефона
Насильника задушили зарядным устройством. Фото: Pixabay

Две девушки, проживающие на территории Дагестана расправились с мужчиной, который изнасиловал одну из них.

Зимним вечером 19 января этого года 25-летний молодой человек снял квартиру в одном из домов по улице Магомедтагирова в Махачкале и пригласил туда свою бывшую сожительницу, сообщает Следственное Управление Следственного комитета РФ по республике Дагестан.

Затем мужчина против воли девушки вступил с ней в половую связь. После чего в ходе разговора давил на девушку и требовал оформить кредит в банке, а деньги передать ему.

Все эти действия вызвали у пострадавшей сильную неприязнь, она запланировала расправу. Девушка связалась с родственницей, чтобы та помогла ей. Когда родственнице добралась до квартиры, девушки вместе задушили насильника, предварительно связав ему руки.

В суд направлено обвинение.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Госдуме считают, что правительство игнорирует потребности армии.

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