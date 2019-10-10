В Госудме считают, что правительство недостаточно поддерживает армию

Глава комитета Госдумы по вопросам обороны Владимир Шаманов заявил, что правительство закрывает глаза на нужды армии.

Такое мнение политик высказал на заседании Государственной думы, где обсуждалось заключение комитета на проект «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Политик подчеркнул, что в проекте, который предложило правительство, игнорируются просьбы комитета доиндекссировать пенсии военных, повысить заработные платы гражданского персонала ВС и выделить финансы на жилье.

Кроме того, Шаманов пояснил, что предложение выделить дополнительные средства связано с тем, что в скором времени прогнозируется рост очередей на жилье.

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