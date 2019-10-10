Губернатор Иркутской области просит поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области просит поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Фото: kremlin.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил увеличить свой оклад на 44%. Согласно его предложению, оклад должен повыситься с 18,8 тысяч рублей до 27,2 тысяч рублей.

Заработок Левченко за минувший год составляет 5,5 миллион рублей. Его инициатива размещена в системе «Электронный парламент». Согласно пояснительной записке, приложенной к инициативе, должностной оклад предлагается увеличить с 1 октября этого года, сообщает ТАСС.

Речь идет также об увеличении должностных окладов сотрудникам, которые занимают областные государственные должности. Всего в законопроекте насчитывается 74 человека.

В случае принятия поправок в последнем квартале этого года на прибавку к зарплате потребуется 32 миллиона рублей. В следующем году на повышение зарплаты потребуется 128 миллионов рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин увеличил зарплату себе и Медведеву.

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