Депутаты пересмотрят законопроект о местах продажи алкоголя

Депутаты пересмотрят законопроект о местах продажи алкоголя
Новую инициативу поддержали. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Мариинском дворце проходит очередное заседание Законодательного собрания, в рамках которого депутаты обсудят поправки к проекту федерального закона.

Сегодня в 13 часов дня началось заседание Законодательного собрания, депутаты рассмотрели поправки к новому федеральному закону, проект которого запрещает продажу алкоголя в помещениях площадью менее 20 кв метров.

Депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок в рамках сегодняшней встречи выдвинул предложение дать возможность региональным властям самостоятельно определить минимальную площадь мест продажи алкоголя, многие депутаты выразили поддержу этой идеи.

Новый документ будет рассмотрен в рамках пленарного заседания в среду 16 октября.

Ранее GazetaSPB сообщила, что строительную компанию «MASTER Девелопмент» продали за условную сумму в 20 тысяч рублей.

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