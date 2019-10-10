За 20 тысяч рублей продана компания «MASTER Девелопмент»

Она занималась проектом постройки апарт-отеля на Васильевском острове.

Стало известно, что вике-президент гильдии управляющих и девелоперов России Вячеслав Симоненко продал компанию «MASTER Девелопмент» за условную сумму в 20 тысяч рублей, как показывают данные сервиса проверки и анализа российских предпринимателей и юридических лиц Rusprofile.

К моменту продажи единственной учредительницей и генералньым директором проданной компании осталась Ольга Трофимова.

Напомним, что «MASTER Девелопмент» участвует в судебном процессе, где обвиняется компанией «Энергокапитал» в задолженности размером в 63,9 млн рублей. «Энергокапитал» настаивает на том, что компания Симомненко взяла в долг 50 млн и не вернула. Суд посчитал строительную компанию виновной, однако руководство обжаловало решение.

Кроме того, в 2017 году «MASTER Девелопмент» выкупили 67% акций ООО «Специализированный застройщик НТД» и самостоятельно занялась курированием проекта постройки апарт-отеля у реки Смоленки на территории Васильевского острова. Но затем строительный проект встретил ряд проблем, в числе которых недовольство местных жителей. В результате конфликта разрешение на строительство отменили.

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