Женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство пенсионерки

Женщину приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство пенсионерки
Осужденная не признала вину. Фото: Pixabay

В Волосовском районе суд приговорил женщину к 10 года колонии общего режима за жестокое убийство 81 летней местной жительницы.

Сегодня стало известно, что Волосовский районный суд Ленинградской области закончил рассмотрение уголовного дело, в рамках которого жительница Петербурга обвинялась в убийстве пенсионерки.

Суд выяснил, что 17 ноября 2017 года женщина находилась в деревне Большие Сяглицы Волосовского района, где и поссорилась с пенсионеркой. В ходе ссоры обвиняемая нанесла 81-летней женщине 30 ударов по голове и телу, в ходе которых пострадавшая скончалась.

Обвиняемая до последнего все отрицала и ходатайствовала о проведении заседания с коллегией присяжных.

Обвинение предоставило в суд доказательства ее вины, которые показались всем без исключения присяжным заседателям неопровержимыми. Злоумышленницу признали виновной и приговорили к 10 годам тюремного заключения в колонии общего режима, сообщила прокуратура Ленинградской области.

Ранее GazetaSPB сообщила, что две россиянки задушили насильника зарядкой от телефона.

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