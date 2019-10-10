Готовый бизнес в Санкт-Петербурге стал дешевле

Жители Санкт-Петербурга стали сильнее интересоваться покупкой бизнеса – спрос на него за год вырос на 19,5%, выяснили эксперты Авито, проанализировав данные III квартала 2019 года.

Как и годом ранее, наиболее популярными сферами в городе остаются услуги, общественное питание и торговля. В то же время готовый бизнес стали выставлять на продажу на 31% чаще, а средняя цена бизнеса снизилась за год на 18% до 2,5 млн рублей.

Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос за год на 6%, а предложение – почти на 10%. Интерес к приобретению предприятий увеличился примерно в 2/3 крупнейших городов, в первую очередь в Ижевске (на 25% за год), Воронеже (25%) и Саратове (21%). Примерно в трети городов он, наоборот, снизился, наиболее заметно в Омске (на 22%), Екатеринбурге (11%) и Барнауле (10%). Предложение же увеличилось почти во всех крупных городах, наиболее сильно – в Санкт-Петербурге (на 31% за год), Ульяновске (на 14%) и Новосибирске (на 13%).

За год стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7% и составляет 3,2 млн рублей. Самый низкий ценник на покупку бизнеса зафиксирован в Ульяновске – в среднем 1,3 млн рублей, а дороже всего за уже существующую компанию придется заплатить в Ростове-на-Дону (около 4,5 млн). По уровню цены этот город обогнал традиционного лидера – Москву, где по итогам прошедшего квартала готовый бизнес можно было приобрести за 4,4 млн рублей. Почти в половине (11 из 23) рассматриваемых городов стоимость бизнеса увеличилась за год, наиболее заметно в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). А в 12 крупнейших городах купить готовое предприятие стало проще – значительнее всего ценники снизились в Саратове (-31%), Тюмени (-25%) и Новосибирске (-24%).

Виды готового бизнеса в Санкт-Петербурге Сфера услуг (38%), общественное питание (18%) и торговля (14%) имеют наибольшие доли спроса среди всего бизнеса, который предлагается к продаже в городе. Также наиболее массовыми являются производство, интернет-магазины. Строительство, индустрия развлечений и сельское хозяйство, как и годом ранее, пользуются наименьшим спросом.

Самым доступным видом готового бизнеса остается интернет-магазин. Хотя его средняя цена за год поднялась на 10%, она составляет в среднем 882 000 рублей, что в разы меньше других видов бизнеса. Дороже всего приобретать сельскохозяйственный бизнес, он обойдется в среднем в 6,1 млн рублей.

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