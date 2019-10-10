«Россия даст отпор»: эксперт поделился мнением о матче Россия — Шотландия

Бывший футболист «Зенита» и известный тренер Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии. Команды встретятся в отборочном этапе Евро-2020 10 октября.

«Конечно же команда Шотландии прилетает в Москву только с мыслями о победе, но мы готовы дать отпор», — передает слова Стрепетова Piter.Tv.

Матч, как отметил тренер, будет интересным и обсуждаемым. Во многом благодаря настрою российской команды на победу.

Стрепетов подчеркнул, что «лакмусовой бумажкой» для сборной станет не матч с Шотландией, а встреча с Бельгией.

Россия и Шотландия встретятся на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по местному времени. Встречу в прямом эфире покажет «Первый канал». Перед началом матча для зрителей выступит Дима Билан.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал матч Россия-Шотландия определяющим.