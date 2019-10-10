Автоледи помяла Mercedes на пересечении Седова и Елизарова

В Петербурге на пересечении улиц Седова и Елизарова произошло ДТП с участием иномарок. Со слов очевидцев, автоледи влетела в Mercedes.

Инцидент случился сегодня вечером, 10 октября. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передняя часть автомобиля Mercedes получила серьезные повреждения. У второй машины виднеется только разбитая фара.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» написали, что женщина перепутала педали и влетела в другого участника движения. Другой петербуржец заявил, что мог быть третьим, но смог увернуться.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о ДТП в Ленобласти. Водитель слетел в кювет и перевернулся. Мужчина получил серьезные травмы.