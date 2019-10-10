Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти

Водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Фото: Pixabay

В Ленобласти выясняются детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы.

Инцидент произошел на дороге Волосово – Гомонтово – Капорье. Мужчина, управляя отечественным автомобилем ВАЗ, съехал в кювет и перевернулся. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правопорядка и скорой помощи. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о страшном инциденте в пакистанской тюрьме. Три россиянки убили надзирательницу. В отношении женщин возбуждено уголовное дело.

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