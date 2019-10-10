Россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Россиянок посадили в прошлом году. Фото: Pixabay

Россиянок посадили в прошлом году. Фото: Pixabay

В пакистанской тюрьме несколько россиянок убили надзирательницу. Страшный инцидент произошел во вторник, 8 октября, в «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело. Женщины обвиняются в преднамеренном убийстве. Как сообщили в российском МИД, россиянки – сторонницы террористической организации «Исламское государство».

Женщин задержали в прошлом году за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к отделению ИГ.

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