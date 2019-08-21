Петербуржец отсидит в тюрьме почти 3 года за кражу часов Rolex у актрисы

В общей сложности он похитил вещей на более чем 2 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Никита Мери Багайоко признан виновным в краже драгоценностей из машины актрисы Шумаковой. Такое решение принял Петроградский районный суд.

Напоминаем, что все произошло еще 13 июля. Мужчина пробрался в автобус «Мерседес Бенц», который стоял на Пионерской улице. Из машины он похитил кольцо, часы и другие личные вещи на 2 миллиона и 892 тысяч рублей. Подозреваемый признал свою вину. Теперь ему предстоит отправиться в колонию общего режима на 2 года и 7 месяцев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что задержанного карманника изобличили в еще нескольких кражах на Заневском проспекте. Неоднократно судимого 49-летнего гражданина задержали 30 июля настоящего года. В ходе расследования полиция выяснила, что мужчина совершил до этого момента еще три кражи.