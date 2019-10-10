Начался матч Россия – Шотландия

Начался матч Россия – Шотландия
Матч проходит в «Лужниках». Фото: twitter.com/zenit_spb

Сборная России принимает команду Шотландии в «Лужниках» в матче 7-го тура квалификации Евро-2020.

Футболисты уже появились на поле.

В стартовый состав попали три футболиста «Зенита»: Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Артём Дзюба. Кроме того, три игрока «Зенита» в запасе: вратарь Андрей Лунёв, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев.

Матч начался в 21:45 мск.

Судить игру будет датский арбитр Якоб Кехлет.

Матч проходит в «Лужниках» при переполненных трибунах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что матч в отборе на Евро-2020 между сборными России и Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Начался матч Россия – Шотландия