Начался матч Россия – Шотландия

Сборная России принимает команду Шотландии в «Лужниках» в матче 7-го тура квалификации Евро-2020.

Футболисты уже появились на поле.

В стартовый состав попали три футболиста «Зенита»: Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Артём Дзюба. Кроме того, три игрока «Зенита» в запасе: вратарь Андрей Лунёв, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Далер Кузяев.

Матч начался в 21:45 мск.

Судить игру будет датский арбитр Якоб Кехлет.

Матч проходит в «Лужниках» при переполненных трибунах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что матч в отборе на Евро-2020 между сборными России и Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.