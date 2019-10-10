Сборная России разгромила команду Шотландии в отборочном матче к Евро-2020

Сборная России разгромила команду Шотландии в отборочном матче к Чемпионату Европы — 2020.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу России.

Шотландцы ничего не смогли сделать у ворот сборной России и были разгромлены.

В этом матче Артем Дзюба забил два гола и отдал один результативный пас. Отличились также Магомед Оздоев и Александр Головин.

Матч проходил в «Лужниках» при переполненных трибунах.

Российская сборная с 18-ю очками занимает втором месте в группе I. Теперь сборной России предстоит сыграть против команды Кипра 13 октября

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что матч в отборе на Евро-2020 между сборными России и Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.