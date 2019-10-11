В Ленобласти задержали грабителей, совершивших 14 краж

Транспортная полиция задержала подозреваемых в краже имущества.

Полиция установила, что группа лиц похитила инструменты и личные вещи работников транспортной инфраструктуры на сумму 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Все началось когда полиция получила сообщение, в котором работники транспортной инфраструктуры сообщили, что в Волховском районе Ленинградской области, что из помещений, в которых они хранят личные вещи, пропали инструменты и некоторые ценности.

Транспортные полицейские выявили подозреваемых, ими оказались два мужчины: 30-летний слесарь и кассир продуктового магазина 29 лет, — местные жители.

Выяснилось, что мужчины в сговоре совершали ночные набеги на подсобные помещения поблизости железной дороги: взламывали двери при помощи ломам и крали чужое имущество, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному округу.

Во время обыска сотрудникам полиции удалось изъять часть украденного.

Известно, что мужчины ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Следствие возбудило уголовные дела против обоих, максимальный срок наказания по предъявленной им статье — пять лет.

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