Росслельхоз надзор принял участие в межрегиональной конференции в Петербурге

В Северной столице прошла межрегиональная конференция, посвященная последним изменениям законодательства в сфере фармацевтики в городе. В ней приняло участие Управление Россельхознадзора.
Мероприятие состоялось в четверг, 10 октября, Там также присутствовали руководители фармацевтических учреждений города и области, представители федеральных и муниципальных органов исполнительной власти.
Главный госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Андрей Виноградов, выступающий от Россельхознадзора, рассказал о полномочиях ведомства, распространенных нарушениях и предусмотренной за них ответственности, а также о разработке на основе ФГИС Меркурий системы прослеживаемости ветеринарных лекарственных препаратов.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что Россельхознадзор изъял несколько тонн незаконных продуктов. Число «запрещенки» было конфисковано за два месяца.