Росслельхоз надзор принял участие в межрегиональной конференции в Петербурге

Росслельхоз надзор принял участие в межрегиональной конференции в Петербурге
Конференция «Актуальные вопросы государственного регулирования деятельности фармацевтических предприятий в свете последних изменений законодательства РФ. Практические рекомендации по конкурентоспособности». Фото: Pixabay

В Северной столице прошла межрегиональная конференция, посвященная последним изменениям законодательства в сфере фармацевтики в городе. В ней приняло участие Управление Россельхознадзора.

Мероприятие состоялось в четверг, 10 октября, Там также присутствовали руководители фармацевтических учреждений города и области, представители федеральных и муниципальных органов исполнительной власти.

Главный госинспектор отдела внутреннего ветеринарного надзора Андрей Виноградов, выступающий от Россельхознадзора, рассказал о полномочиях ведомства, распространенных нарушениях и предусмотренной за них ответственности, а также о разработке на основе ФГИС Меркурий системы прослеживаемости ветеринарных лекарственных препаратов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Россельхознадзор изъял несколько тонн незаконных продуктов. Число «запрещенки» было конфисковано за два месяца.

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