За два месяца Россельхознадзор изъял 2 тонны «запрещенки»

14% изъятого было уничтожено, остальное вернули обратно за границу. Фото: https://pixabay.com

14% изъятого было уничтожено, остальное вернули обратно за границу. Фото: https://pixabay.com

В период с 1 августа по 25 сентября в Ленобласти на пограничных пунктах изъяли немногим меньше двух тонн незаконных продуктов.

Мясо, рыбу, молочную продукцию конфисковали сотрудники Россельхознадзора на финской и эстонской границах. Средний вес изъятого составил 6,3 килограмма на человека. Провозили «запрещенку» в багаже и ручной клади.

Наиболее «весомой» оказалась российско-финляндская граница. Там улов Россельхознадзора составил 1,5 тонны различных продуктов. Почти половиной этого веса оказалась рыба. А вот на эстонской границе туристы оказались скромнее. Изъято лишь 80 килограммов, из которых 50 — мясо.

В Пулково был обнаружен уникальный конфискат, 52 килограмма меда. На других пунктах такой товар не встречался, отмечают в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Ранее GazetasSPb сообщала о найденном на Сытном рынке ларьке с санкционными продуктами.