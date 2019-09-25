На Сытном рынке раскрыли ларек с «санкционкой»

Санкции на российском рынке действуют с 2014 года. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Санкции на российском рынке действуют с 2014 года. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В Петербурге на Сытном рынке реализацию санкционного сыра из Европы пресекли сотрудники прокуратуры города и Роспотребнадзора.

В ходе проверки на Сытном рынке в Петроградском районе Северной столицы был обнаружен павильон, в котором реализовали «санкционку»: более десяти килограмм европейских сыров и колбас изъяли сотрудники Роспотребнадзора. Продуктовая лавка принадлежит индивидуальному предпринимателю.

О случившемся сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Владелец павильона будет привлечен к административной ответственности за незаконную реализацию и отсутствие необходимой в России маркировки.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о заявлении главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что западные страны с течением времени не столь строго придерживаются обозначенных антироссийских санкций.