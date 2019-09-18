Украина назвала антироссийские санкции неидеальными

По словам главы Мид Украины, санкции против России "неидеальны". Фото: pixabay

По словам главы Мид Украины, санкции против России "неидеальны". Фото: pixabay

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны Запада со временем перестают придерживаться санкций против России.

Своим мнением об антироссийских акциях Вадим Пристайко поделился в интервью изданию Welt. По словам главы украинского МИД, Западу все сложнее придерживаться антироссийских санкций. Он считает, что ограничения со стороны Запада вредят российской экономике.

По словам Пристайко, санкции против России «неидеальны». Однако, по его словам, это побуждает Россию на движение в верном направлении.

Признаками смягчения санкций, как говорит Пристайко, можно назвать восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, а также ранее звучавшие предложения о возвращении России в состав G8.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Зеленский требует сохранения Западом санкций против России.