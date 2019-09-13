Зеленский требует сохранения Западом санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад сохранить политику санкций в отношении России. Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

Как заявил Зеленский антироссийские санкции должны сохраняться до тех пор, пока не настанет мир. Он добавил, что пока западные страны теряют деньги, Украина теряет людей, передает «Страна.ua».

По мнению лидера Украины, санкции являются жесткими налогами, необходимыми ля мира. Также Зеленский не оцени предложение по вводу миротворцев в Донбасс. Он считает, что там может повториться сценарий Абхазии или Приднестровья. При том он заявил, что его бы устроило, если бы миротворцы находились на границе РФ и Украины.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Зеленский настаивает на проведении переговоров «нормандской четверки». По словам Владимира Зеленского, с точной датой Киев проведения встречи в «нормандском формате» не определился.