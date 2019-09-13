Зеленский настаивает на проведении переговоров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: CC BY 4.0 / администрация президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на проведении встречи глав «нормандской четверки» в этом месяце, не называя конкретной даты.

По словам Владимира Зеленского, с точной датой Киев проведения встречи в «нормандском формате» не определился. Однако украинские власти настаивают на ее проведении в ближайшее время, в сентябре.

Украинский лидер также добавил, что для него в данный момент приоритетными задачами являются окончание войны в Украине и возврат всех пленных страны. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Зеленский, на предстоящей встрече президенты «нормандской четверки» (РФ, Франция, Германия, Украина) обсудят «формулу Штайнмайера» и разберут минские договоренности по пунктам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Зеленский хочет провести встречу в «нормандском формате» как можно быстрее.

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