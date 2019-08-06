Зеленский хочет провести встречу в «нормандском формате» как можно быстрее

Он надеется, что Россия, Франция, ФРГ и Украины смогут возобновить переговоры.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о встрече в «нормандском формате» после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе.

Министерство обороны Украины заявило, что на территории Донбасса звучали выстрелы, в результате которых погибли военные. Это, считают в стране, грубо нарушает перемирие, что нельзя оставлять без внимания. В ДНР, напротив, уверяют, что украинская сторона таким образом пытается оправдать боевые потери и отвлечь внимание людей.

Напоминаем, что Владимир Зеленский говорил, что встреча глав четырех государств может состоятся осенью.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом. Президент США выразил готовность увидеться с Зеленским и предложил ему встретиться в Вашингтоне в сентябре. Предложение показалось главе Украины заманчивым, он подтвердил свое намерение пообщаться с Трампом.