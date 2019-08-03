Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом

Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Главы Украины и США уже обговорили месяц и место встречи.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передают РИА Новости. Он во время поездки в Трускавец заявил, что разговаривал с Дональдом Трампом по телефону. Президент США выразил готовность увидеться с Зеленским и предложил ему встретиться в Вашингтоне в сентябре. Предложение показалось главе Украины заманчивым, он подтвердил свое намерение пообщаться с Трампом. Пока не уточняется, какого именно числа переговорят Зеленский и Трамп.

Напоминаем, что американская сторона также заявила о готовящейся встречи с украинским президентом. Они хотят обсудить сферу безопасности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинцы недовольны, что Зеленский много отдыхает. Все началось с того, что он поделился с подписчиками фотографией с пляжа в Одессе, где он запечатлен в компании главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

владимир зеленский дональд трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России в полтора раза увеличилось количество ВИЧ-инфицированных
Певица Гречка просит не превращать Кингисепп в свалку
На матч «Зенита» и «Краснодара» пришли посмотреть 54 ...
Солнцев прокомментировал намерения Собчак выйти замуж за Богомолова
Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом
Россияне не могут покинуть Бургас из-за задержки рейсов
Первый тайм матча «Зенит»-«Краснодар» завершился ничьей
Минфин отреагировал на новые санкции против России