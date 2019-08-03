Зеленский рассказал о планах встретиться с Трампом

Главы Украины и США уже обговорили месяц и место встречи.

Об этом стало известно сегодня, 3 августа. Обо всем рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передают РИА Новости. Он во время поездки в Трускавец заявил, что разговаривал с Дональдом Трампом по телефону. Президент США выразил готовность увидеться с Зеленским и предложил ему встретиться в Вашингтоне в сентябре. Предложение показалось главе Украины заманчивым, он подтвердил свое намерение пообщаться с Трампом. Пока не уточняется, какого именно числа переговорят Зеленский и Трамп.

Напоминаем, что американская сторона также заявила о готовящейся встречи с украинским президентом. Они хотят обсудить сферу безопасности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что украинцы недовольны, что Зеленский много отдыхает. Все началось с того, что он поделился с подписчиками фотографией с пляжа в Одессе, где он запечатлен в компании главы офиса президента Украины Андрея Богдана.