Украинцы недовольны, что Зеленский много отдыхает

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал своей новой публикацией в Instagram поток критики от интернет-пользователей.

Владимир Зеленский поделился с подписчиками фотографией с пляжа в Одессе, где он запечатлен в компании главы офиса президента Украины Андрея Богдана.

На тему фотографии высказались многие. Однако помимо забавных и доброжелательных комментариев присутствовало множество негативных. Пользователи критиковали президента за то, что он слишком много отдыхает: «Фото на пляже. Селфи с зала. Фото с фонтанчиками. Президент работает. Вы шоумен или президент?»

Некоторые пользователи всё-таки подчеркнули, что и президент имеет право на выходные и ничего предосудительного на снимке нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский требует уволить генерала полиции из-за видеозаписи.