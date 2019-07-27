Зеленский требует уволить генерала полиции из-за видеозаписи

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отстранить от работы руководителя регионального управления МВД в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Данное требование Зеленский направил к главе МВД Украины Арсену Авакову. Глава Украины настоял на том, чтобы это было сделано немедленно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Причиной таких мер стала видеозапись, снятая в 2018 году. Ролик появился на просторах Сети. На кадрах Глуховеря вызывает подразделение Спецназ КОРД для того, чтобы произвести задержание сотрудников полиции, которые остановили его автомобиль за нарушение ПДД. Затем видно, как спецназовцы привозят патрульных в кабинет Глуховери, где он с ними беседует.

Зеленский отметил, что времена безнаказанности для чиновников подошли к концу, и призвал их «писать явки с повинной, увольняться или бежать».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Путин встретился с родственниками погибших в Баренцевом море подводников.